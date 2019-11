'Spaccata' con ruspa,bottino 15mila euro

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 23 NOV - Colpo notturno al Multicash di Falconara Marittima, punto vendita di prodotti alimentari e per la casa. All'una e mezza circa una banda composta da almeno tre persone incappucciate, dopo aver asportato una ruspa da una ditta di scavi ed un sollevatore telescopico da un'azienda di noleggio macchinari industriali, in quattro minuti è riuscita ad abbattere la porta d'ingresso principale accedendo alla cassaforte anteriore. E' stata completamente scardinata utilizzando le forche montate sul sollevatore: i malviventi hanno asportato circa 15mila euro in contanti e sono fuggiti a piedi mentre sulla zona convergevano cinque pattuglie dei carabinieri allertate dalla Centrale del 112. Ingenti i danni causati al punto vendita che ha comunque riaperto i battenti al mattino dopo una notte di lavoro frenetico. I militari della Tenenza di Falconara, per primi sul posto due minuti dopo la fuga dei ladri, hanno setacciato i dintorni fino al mattino raccogliendo elementi utili alle indagini.