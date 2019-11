Gdf scopre 40 immobili locati in nero

(ANSA) - JESI (ANCONA), 23 NOV - La Guardia di Finanza di Jesi ha concluso l'indagine "Black Rent" nel contrasto ai fenomeni di evasione connessi al settore delle locazioni.

L'operazione ha avuto avvio da un'attività di polizia giudiziaria su delega della Procura di Ancona, durante la quale i finanzieri hanno individuato e sequestrato documentazione non conosciuta dal fisco relativa alla locazione di una quarantina di unità immobiliari (appartamenti e monolocali) riconducibili a tre persone legate da vincoli di parentela: i proprietari avevano istituito e aggiornato per ogni unità una scheda extra-contabile riepilogativa, registrando mensilmente i canoni corrisposti in "nero" dagli inquilini. Appartamenti e monolocali sono stati affittati dal 2014 al 2019 a italiani e stranieri.

Individuati dalle Fiamme Gialle redditi sottratti a tassazione per un totale di 250 mila euro.