Natale al via ruota panoramica a Pesaro

(ANSA) - Smartphone puntati all'insù in largo Aldo Moro a Pesaro per il debutto della ruota panoramica.

"Una bella partecipazione - commenta il sindaco Matteo Ricci -.

Grazie a Roberto Tamassia che ha deciso di investire su Pesaro.

La ruota allunga la passeggiata e completa la piazza di Natale, che accenderemo domani: sarà una giornata con diverse novità nell'allestimento e nello spettacolo, all'interno di uno schema collaudato". La ruota è un'ulteriore attrazione e resterà fino al 6 gennaio, "se poi verrà frequentata da pesaresi e turisti resterà anche qualche giorno in più. Di certo la città è più viva e attrattiva". L'obiettivo resta "cercare di ristrutturare la nostra economia, facendo crescere sempre più commercio, servizi e turismo. E' l'inizio di una salita lunga e faticosa, ma i dati ci stanno dando ragione. Non perderemo il passo: il Natale è diventato uno dei periodi più interessanti dal punto di vista turistico, anche con la rete del territorio".