Segre, solidarietà Consiglio Marche

"Solidarietà e vicinanza per Liliana Segre a nome della comunità marchigiana". L'ha ribadito il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, nel corso di un incontro a Palazzo delle Marche con Manuela Russi, Presidente della Comunità ebraica di Ancona. Nell'ultimo periodo la senatrice a vita, superstite dell'Olocausto, è stata oggetto di numerosi episodi di matrice antisemita e la condanna esplicita a quanto accaduto è stata rappresentata in una mozione sottoscritta da Mastrovincenzo e da altri consiglieri (Busilacchi, Rapa, Micucci, Urbinati, Bisonni, Maggi), che sarà presto discussa in aula e che è stata consegnata alla Russi dalla quale è giunto un ringraziamento per la costante vicinanza espressa dal Consiglio in numerose occasioni: ha annunciato che alla Giornata della Memoria, a gennaio, sarà presente Riccardo Di Segni, rabbino capo della Comunità ebraica di Roma.

"Continueremo a portare avanti con convinzione - ha detto Mastrovincenzo - il nostro lavoro di sensibilizzazione".