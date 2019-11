Sanità, cinque nuovi primari Marche Nord

In arrivo nell'Azienda ospedaiera Marche Nord cinque nuovi primari. Sono Alfredo Santinelli, direttore Unità Operativa Complessa Anatomia Patologica, Carlo Pazzaglia (Immunoematologia e Trasfusionale), Luca D'Ascanio (Otorinolaringoiatria), Mauro Mancini (Farmacia Ospedaliera), Aureliano Spinelli (Medicina Nucleare. Sono stati presentati a Pesaro. Presente il presidente della Regione Luca Ceriscioli e la neo direttrice generale dell'Asur Nadia Storti. "Dal 2016 a oggi su 38 unità operative sanitarie sono stati fatte 22 procedure concorsuali per strutture complesse - spiega Maria Capalbo, direttore generale Marche Nord - con innesti di nuovi direttori anche 40enni, con elevate professionalità che hanno elevato performance e complessità della casistica come dimostrano i dati. Con gli investimenti, realizzati con fondi stanziati dalla Regione ed esperienze dei nuovi professionisti, l'Azienda ha raggiunto traguardi e numeri rilevanti che la portano a livelli d'eccellenza in Italia".