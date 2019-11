Preparativi per presepe vivente di Genga

(ANSA) - GENGA (ANCONA), 20 NOV - Genga città del presepe, oltre che delle Grotte di Frasassi. Si sta lavorando alacremente per la 36/a edizione del Presepe vivente più grande per estensione, ben 30 mila metri quadri, che si snoda lungo il costone roccioso fino al Santuario di Valadierm in programma il 26 e 29 dicembre. Tornato lo scorso anno, dopo due anni di stop per via del terremoto e delle nuove norme sulla sicurezza, anche quest'anno saranno circa 300 i figuranti che vengono impegnati per la rappresentazione della Natività che, dal 1981, anno della sua nascita, enfatizza la magia delle feste del Natale. Soldati romani, pastori, artigiani, popolo, luci e suoni lungo il sentiero nel bosco fino a entrare nella gola dove si può vedere uno spaccato della vita quotidiana in Palestina ai tempi della Natività. La fine del percorso si trova nella grotta che custodisce il prezioso Tempio del Valadier, mentre il suono delle cornamuse accompagna i visitatori. Il ricavato dei biglietti sarà devoluto in beneficenza.