Incidenti stradali Marche, -9,4% morti

Nel 2018 nelle Marche sono diminuiti (-4,9%) gli incidenti stradali, le persone ferite (-5,9%) e morte (-9,4%) rispetto all'anno precedente. Si sono verificati 5.216 incidenti stradali che hanno causato la morte di 87 persone e il ferimento di altre 7.298. Il calo di incidenti, secondo i dati Istat, è avvenuto in maniera molto più accentuata rispetto alla media Italia (-1,5%) in tutti i tre casi. I Programmi d'azione europei per la sicurezza stradale, per i decenni 2001-2010 e 2011-2020, impegnano i Paesi membri a conseguire il dimezzamento dei morti per incidente stradale con una particolare attenzione, nel decennio in corso, agli utenti vulnerabili. Con queste cifre le Marche hanno conseguito l'obiettivo 2010: rispetto al 2001 le vittime della strada si sono ridotte del 50,9% (-42% Italia) . Tra 2010 e 2018 la riduzione del numero di morti nella regione è lievemente superiore (-20,2%; -19,0% Italia). L'indice di mortalità è cresciuto da 1,6 a 1,7 ogni 100 incidenti (invariato in Italia).