Natale ad Ancona,luci albero 23 novembre

Tantissime iniziative natalizie ad Ancona includeranno tutta la città, dal centro alle frazioni: luci, giochi, musica diffusa, spettacoli per immergersi nell'atmosfera di festa. Presentato in Comune Bianconatale 2019 che prevede eventi dal 23 novembre, quando verranno accese le luci dell'albero alto 11 mt in piazza Roma, al 6 gennaio.

Tornano la ruota panoramica da 40 mt d'altezza e il Mercatino in piazza Cavour dove sarà allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio da 300 mq simile a quella di Riccione. 11 mercatini diffusi (uno in Corso Carlo Alberto), Bosco degli elfi, 40 spettacoli, 27 concerti di 39 corali, presepi artistici in chiese, viventi e di artigiani napoletani. Il tutto supportato da parcheggi coperti gratuiti nei festivi dal 23/11 a Natale e 5-6 gennaio, sconti per chi paga la sosta a raso con app, trenini gratis verso il centro. La spesa prevista è circa 350mila mila (150mila euro per luci; 200mila euro per attività) gran parte sostenuta da sponsor tra cui il principale Estra.