Natale, a Pesaro super week end da 22/11

(ANSA) - PESARO, 19 NOV - "Destagionalizzare" per insistere sull'appeal della città, "per la vivacità e per essere competitivi in chiave turistica", anche perché "non c'è fine settimana dove non accada qualcosa. Lo abbiamo dimostrato anche in questo autunno". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci lancia il 'super weekend' degli eventi. Si partirà venerdì 22 novembre, alle 18, con l'inaugurazione della ruota panoramica in largo Aldo Moro. Attrazione alta 24 metri, con 18 cabine da sei posti ciascuna e 8 mila punti luci a led, che resterà fino al 6 gennaio, ma non si escludono proroghe. Nella stessa giornata il ritorno del cinema in centro con la riapertura dell'Astra, slada 154 posti, con Pupi Avati, che presenzierà alla proiezione del suo film "Il Signor Diavolo". Infine sabato 23 novembre Ricci accenderà la piazza di Natale in centro: "Come sempre sarà per tutti un grande spettacolo. Scatteranno così 40 giorni di iniziative, inserite in un programma davvero unico".