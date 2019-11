Marittimo ustionato da acido solforico

Apre un barattolo contenente acido solforico e viene raggiunto da schizzi della sostanza al volto.

E' accaduto a un marittimo turco di 42 anni a bordo di un cargo porta container al largo di Ancona, in circostanze ancora da chiarire. Dopo la segnalazione dall'imbarcazione alla sala operativa della Capitaneria di porto, l'uomo è stato soccorso da una motovedetta della Guardia costiera che lo ha portato in banchina al porto di Ancona. Poi un'ambulanza della Croce gialla lo ha caricato e trasportato agli Ospedali Riuniti dove il 42enne è ricoverato per ferite al volto, con il campo visivo parzialmente oscurato forse a causa di lesioni agli occhi.