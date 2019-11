Fellini, Lercio e Degrado Postmezzadrile a Biumor

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 19 NOV - Una mostra su Federico Fellini e la premiazione di alcuni dei maggiori gruppi di satira contemporanea come Degrado Postmezzadrile, premio Accademia Teatro; lercio.it, premio Accademia Social; il Terzo Segreto di Satira, premio Accademia Video, oltre a Iginio Straffi, il papà delle Winx, premio alla carriera come patron della Rainbow. Sono alcuni dei primi appuntamenti di Biumor, Biennale dell'Umorismo di Tolentino, organizzata da Popsophia e dal Comune, che si tiene nella città marchigiana dal 20 al 23 novembre. "L'odio" è il tema dell'edizione 2019, di calzante attualità in epoca di haters, buonismo e social. L'odio è il tema declinato in tutte le sue sfaccettature dai 239 autori in concorso, provenienti da 46 nazioni, in 620 opere. I vincitori saranno annunciati nella serata del 21, animata dai gruppi satirici. Tre le mostre: una sulle opere in concorso, una su Fellini, protagonista della Biennale nel 1991 e una su Norberto Bobbio. Tra gli ospiti Carlo Massarini e Pietro Sansonetti.

