Danneggiatore seriale auto, denunciato

Un pensionato di 74 anni di Castelferretti è sospettato di essere un danneggiatore seriale di autovetture in sosta nei pressi del circolo Leopardi di Castelferretti. L'anziano è stato individuato e denunciato dai carabinieri della Tenenza di Falconara dopo la segnalazione al 112 di alcuni ragazzi che lo avevano notato vicino al Circolo mentre, con un oggetto metallico appuntito, graffiava le fiancate delle auto e senza alcun motivo apparente. Quando i giovani - uno di loro aveva subito a sua volta un danno all'auto in precedenza - avevano cercato di chiedergli conto del suo comportamento, l'uomo si era professato innocente e li aveva offesi. I militari hanno raggiunto il 74enne in piazza 2 Giugno mentre passeggiava con il cane al guinzaglio: i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico tra la vegetazione che poi l'anziano ha ammesso essere il suo. E' stato denunciato per danneggiamento aggravato.

Almeno quattro persone hanno segnalato ai carabinieri danni alla propria auto.