Consiglio Marche-Univpm, collaborazione

Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo ha incontrato questa mattina il nuovo Rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori. Nel corso del colloquio a Palazzo delle Marche è stata confermata la piena disponibilità a proseguire il dialogo e la sinergia tra l'Assemblea legislativa e Univpm. Il Presidente, dopo aver espresso le sue congratulazioni per l'incarico e l'augurio di buon lavoro, ha auspicato "un ulteriore rafforzamento della collaborazione, condividendo nuove iniziative e progetti". Il Rettore Gregori ha sottolineato due priorità: "la necessità di aprirsi ancora di più a livello internazionale per coinvolgere gli studenti stranieri come 'research University' e una maggiore integrazione territoriale, collaborando con le associazioni di categoria e soprattutto con le istituzioni". Dopo l'incontro Mastrovincenzo ha donato una stampa in carta pregiata di Fabriano de "L'Infinito" di Leopardi, mentre il Rettore ha consegnato il Sigillo dell'Ateneo.