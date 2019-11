Fond. Rava,750mila euro per Pieve Torina

(ANSA) - PIEVE TORINA (MACERATA), 17 NOV - Un contributo di 750 mila euro raccolto dalla "Fondazione Francesca Rava" per un importo di circa 750 mila euro, sommato all'impegno garantito dall'organizzazione Succisa Virescit e dal Comune di Pieve Torina, danneggiato dal sisma del 2016, consentirà di realizzare in tempi brevi una palestra e un centro civico negli spazi adiacenti l'istituto scolastico Mons. Paoletti". I lavori sono già iniziati ed hanno riservato una prima sorpresa: il ritrovamento di reperti archeologici durante gli scavi preliminari che, dice il sindaco Alessandro Gentilucci "testimoniano quanto sia antico l'insediamento originario di Pieve Torina e quanto profonde le nostre radici: probabilmente Piceni e poi Romani in quel che rimane di una antichissima struttura produttiva secondo le indagini coordinate dalla Soprintendenza. Reperteremo i reperti, anche murari perché testimoniano la storia antica e la caparbietà della nostra gente, che abita qui da secoli e vuole continuare a viverci per il prossimo futuro".