Elisuperficie Serra Conti, soccorso h24

È a Serra de' Conti la prima elisuperficie delle marche attrezzata per l'atterraggio degli elicotteri in volo notturno. La prima di 39 piste che verranno a breve omologate per il soccorso h24, nell'ambito del progetto di potenziamento dei servizi di emergenza sul territorio su cui la Regione Marche ha investito risorse per 3,21 milioni di euro. Ad inaugurare la struttura, in serata, sono stati il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il sindaco di Serra de conti, Letizia Perticaroli, alla presenza del capo della protezione civile regionale, del responsabile del servizio di elisoccorso di marche e Umbria. "Il progetto si affianca alla gara appena conclusa per il servizio di eliambulanza esteso a tutte le 24 ore - ha spiegato ceriscioli - si tratta di un servizio molto importante perché consente capillarmente su tutto il territorio regionale il trasporto verso l'ospedale regionale di Torrette dei casi più gravi, politraumi e infarti che necessitano di interventi molto specializzati".