Porto Pesaro, lavori 3,8 mln in 3 anni

Fondi per dragaggi, opere preliminari per la realizzazione della vasca di colmata, lavori sulle banchine del porto di Pesaro. In tutto tre milioni e 800 mila euro nel piano triennale dei lavori per la modernizzazione del porto, stanziati dall'Autorità di Sistema Portuale. "Gli interventi approvati danno concretezza al lavoro impostato - il commento del sindaco Matteo Ricci -. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un grande cambiamento sul lato degli investimenti pubblici e privati, a partire dal Cantiere Rossini. Oggi diamo risposte alle priorità messe in fila per il futuro. Non annunci ma novità rilevanti, grazie all'impegno dell'Autorità di Sistema che ha stanziato i fondi". "Per il 2020 - elenca il sindaco - ci sono 500 mila euro a bilancio per il progetto della vasca di colmata. Fondamentale per dare una prospettiva credibile alle esigenze di dragaggio. Tant'è che è già previsto un milione e 800 mila euro per il 2021 alla voce escavo. Fondi non sufficienti, ma importanti per partire con i dragaggi".