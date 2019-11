Maltempo, giocatrici ripristinano danni

La mareggiata invade con 30 cm d'acqua il ristorante del presidente onorario del club, le ragazze del Calcio a 5 saltano l'allenamento per aiutarlo a ripristinare il locale. È successo stamattina sul lungomare di Marina di Montemarciano, dove la mareggiata dell'altra sera aveva lasciato danni al suo passaggio. Il ristorante AB, di proprietà di Alberto Berardi, è stato raggiunto da circa 30 centimetri d'acqua: la parte esterna era invasa di ghiaia, con muretti e strutture sporchi di acqua e sabbia. Giocatrici e i dirigenti del Città di Falconara si sono dati appuntamento in mattinata per dare una mano. "Nel momento del bisogno questa società è sempre presente - ha detto Berardi, ringraziando - Era già capitato qualche anno fa. Anche stavolta la squadra ha risposto in toto. Sono state brave queste ragazze, ci hanno aiutato tanto e nel giro di un paio di ore siamo riusciti a fare il lavoro di quattro giorni. Un grande gesto di amicizia: queste sono le cose belle della vita".