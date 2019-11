Sindaco Camerino, ricostruzione parta

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 13 NOV - "Far sì che questa ricostruzione parta, che gli strumenti politici vengano approvati celermente e che finalmente le nostre popolazioni, che rappresentiamo, abbiano non solo speranza ma anche certezza che torneranno ad abitare case e territori nel più breve tempo possibile". E' l'appello al premier Giuseppe Conte del sindaco di Camerino Sandro Sborgia a margine dell'inaugurazione del 684/o anno accademico di Unicam alla quale parteciperà il presidente del Consiglio. Sulla nuova ordinanza riguarda i contributi Cas (contributo di autonoma sistemazione) il sindaco osserva, "una rivisitazione del Cas occorreva, serve razionalizzare e ridistribuire. La nuova ordinanza può essere aggiustata in alcuni punti ma dobbiamo riconoscere che era necessaria e questa necessità era avvertita anche dalla popolazione" per una ripartizione "equa" delle risorse.