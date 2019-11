Ricci, a Comuni risorse asili nido

"Ottimo il Ministro Gualtieri sugli asili nido. Ma date le risorse ai Comuni, sappiamo noi sindaci come spenderle al meglio! L'Italia ha situazioni diversificate, dove non ci sono i nidi li faremo nascere, dove esistono già azzeriamo le tariffe". Lo ha scritto su twitter Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente ALI-Autonomie Locali Italiane, in merito alle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sulla gratuità degli asili nido.