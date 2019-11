Rettore Unicam, semplificare e agevolare

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 13 NOV - Semplificazione delle norme, risorse per lo sviluppo, progetti importanti e agevolazioni per chi decide di rimanere nei territori colpiti dal sisma. Ecco le richieste il rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari sottoporrà al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione dell'inaugurazione del 684/o anno accademico. "Ho già chiesto al presidente soprattutto per tutto ciò che riguarda la ricostruzione una semplificazione delle norme: - ricorda Pettinari -: semplificare le norme non significa essere più soggetti a possibili attacchi di sistemi corruttivi o altro, la semplificazione potrà aiutarci a controllare meglio la bontà dei processi che stiamo mettendo in atto".