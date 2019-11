Prefetto Ancona visita comando Vvf

Il prefetto Antonio D'Acunto ha fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona per testimoniare la sua vicinanza e solidarietà al Corpo a pochi giorni dall'esplosione di Alessandria in cui sono morti tre loro colleghi. D'Acunto è stato ricevuto dal direttore regionale Felice Di Pardo, dal comandante Dino Poggiali e dal personale.

Il prefetto ha espresso "parole di vicinanza e apprezzamento per la costante opera svolta a tutela della sicurezza della società". Nei giorni scorsi anche altre autorità, tra le quali il questore Claudio Cracovia, e il dirigente del Compartimento Marche della Polizia Stradale, Dario Sallustio, hanno espresso vicinanza ai vigili del fuoco. Ci sono state poi le iniziative della Croce Gialla di Falconara e Chiaravalle, della Croce Verde di Jesi che ha consegnato un mazzo di fiori al distaccamento cittadino. E ancora una Volante del commissariato di Ps di Senigallia e tifosi dell'Ancona Calcio che hanno esposto una scritta allo stadio in onore dei vigili del fuoco caduti.