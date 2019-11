In Italia robot contro batteri in corsia

(ANSA) - Un robot a guida autonoma capace di ridurre drasticamente le infezioni negli ospedali, distruggendo i batteri, anche i più resistenti, ed impedendone la riproduzione. L'innovativo sistema si chiama UVD Robot, progettato e certificato in Danimarca, ed è approdato per la prima volta in Italia. Arrivato in questi giorni ad Ancona, il rivoluzionario robot che garantisce una disinfezione al 99,99% con l'emissione di luce UV-C e interagisce con il personale utilizzando indicazioni vocali, verrà presentato in diverse aziende sanitarie delle Marche e delle regioni limitrofe.

"Sono particolarmente orgoglioso di portare nelle Marche questa novità assoluta nel settore della disinfezione - afferma Francesco Castellana, titolare di Activa, azienda che ospita il dispositivo". L'efficacia dello strumento "supera di gran lunga quella di apparecchiature con funzioni analoghe".