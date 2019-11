Nibali in spot, "Marche paradiso bike"

"La mia fuga sono le Marche, il paradiso del bike". Con questa frase il campione di ciclismo Vincenzo Nibali, testimonial della Regione Marche, chiude lo spot da un minuto che lo vede protagonista insieme alla "bellezza infinita delle Marche", girato per promuovere il turismo outdoor e il bike Marche Outdoor Marche Tourism #DestinazioneMarche. Il video spot è stato presentato sul profilo Facebook dalla Regione Marche che per far conoscere tutte le proprie sfaccettature, le attrazioni turistiche e le bellezze paesaggistiche, da ammirare particolarmente in bicicletta, ha scelto il vincitore di Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta, di due titoli italiani, della Milano Sanremo e di due Tirreno Adriatico. Nel video Nibali 'sfreccia' con la sua bici da sud a nord delle Marche, tra colline, riviera, monumenti, borghi e città della regione "paradiso del bike". "Se lo dice Nibali - commenta la Regione - c'è da fidarsi".