Arresti Ancona,interrogatori 11 novembre

Si svolgeranno lunedì 11 novembre gli interrogatori di garanzia dei cinque arrestati per corruzione nell'ambito dell'inchiesta 'Ghost Jobs' della Procura di Ancona, eseguita da Squadra Mobile e sezione di pg della Municipale, che contesta l'ipotesi di corruzione aggravata legata a una serie di appalti comunali, affidati tra il 2018 e quest'anno, al geometra del Comune di Ancona Simone Bonci (in carcere) e a quattro imprenditori finiti ai domiciliari (Marco Duca, Tarcisio Molini, Carlo Palumbi e Francesco Tittarelli).

Per sentire Bonci, il gip Sonia Piermartini si recherà nel carcere anconetano di Montacuto (9.30) dove il dipendente comunale si trova ora. Per gli imprenditori l'interrogatorio di garanzia dovrebbe svolgersi in mattinata in tribunale ad Ancona.

Gli interessati potrebbero rispondere alle domande del gip o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nell'inchiesta sono indagate a vario titolo altre 30 persone, tra le quali quattro assessori, per ipotesi diverse dalla corruzione.