Marche e Unicef per 30 anni Convenzione

(ANSA) - ANCONA, 6 NOV - Sarà dedicato ai diritti dei minori il mese di novembre, con una serie di iniziative su tutto il territorio delle Marche a cura dell'Unicef con il patrocinio dell'Assemblea legislativa regionale e del Garante dei diritti in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Il programma è stato presentato a Palazzo delle Marche: "con l'Unicef lavoriamo ormai da tempo ed abbiamo sottoscritto diversi protocolli - ha detto il presidente Mastrovincenzo -. Significativa la collaborazione per il progetto, tradotto in legge dal Consiglio regionale, sulla Rete per le città sostenibili e amiche dei bambini. Il 20 novembre, per la giornata dell'Infanzia e adolescenza, in Aula consiliare incontreremo i Comuni che hanno già aderito alla stessa rete, consegnando l'attestato ufficiale di partecipazione". Laboratori, incontri, letture preparatorie sul tema dei diritti dei bambini, ma anche insediamenti dei Consigli comunali dei ragazzi gli eventi in programma.