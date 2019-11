Lavoro: Fincantieri, collaboriamo ma estranei a fatti

(ANSA) - TRIESTE, 6 NOV - In riferimento all'operazione disposta dalla Procura della Repubblica di Venezia, condotta dalla Guardia di Finanza, la Fincantieri in una nota rivendica "la propria estraneità rispetto ai fatti cui le indagini si riferiscono". Il Gruppo, inoltre, "sta assicurando piena collaborazione agli inquirenti e auspica che verrà dimostrata la completa estraneità dei propri dipendenti". In ogni caso, "laddove invece le accuse venissero confermate", la società ha annunciato che "adotterà immediati provvedimenti nei confronti di dipendenti che si fossero resi responsabili di condotte illecite, lesive dell'immagine della società. Fincantieri adotta, anche in quanto emittente quotato, gli standard più elevati di compliance operativa e normativa, e impronta costantemente la propria azione a principi etici e di massima trasparenza", conclude la nota.(ANSA).