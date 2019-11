Reddito,27.931 domande presentate Marche

(ANSA) - ANCONA, 5 NOV - Al 31 ottobre erano arrivate a 27.931 le domande presentate all'Inps per Reddito e pensione di cittadinanza. Per il Reddito ne sono state accolte 13.104, per la Pensione di Cittadinanza 2.142. Lo rende noto l'Inps. Al 31 ottobre 2019 in Italia sono state accolte 900.283 domande di Reddito di cittadinanza e 120.327 domande di Pensione di cittadinanza, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari.

Sono invece 1.555.588 le domande presentate.