Goffi, project financing è in regola

"Lo strumento della finanza di progetto è disciplinato dall'art. 183 del Codice dei appalti (Dlgs n. 50 del 2016). È una operazione economico-finanziaria rivolta ad un investimento specifico per la realizzazione di un'opera e/o la gestione di un servizio". Così Nardo Goffi, dirigente del Servizio infrastrutture della Regione Marche interviene sulla questione sollevata dai sindacati e rilanciata dal centrodestra. Per l'ospedale unico di Muraglia a Pesaro, su un'area pubblica già individuata, "sono giunte due proposte, che hanno reso necessaria la verifica puntuale di quale fosse la più rispondente alle esigenze sanitarie della Regione. I sindacati riferiscono di realtà e esperienze che non hanno raggiunto l'obiettivo prefisso", mentre ci sono ospedali importanti come il Niguarda realizzati con la finanza di progetto. La procedura sarà pubblica e trasparente. E la Regione "ha recepito le osservazioni dei sindacati sulla tutela dei lavoratori".