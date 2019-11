Anci alla Camera, ultima occasione sisma

"Apprezziamo un decreto in cui, finalmente, si parla solamente del sisma del Centro Italia. Ma vogliamo essere chiari: questa è l'ultima occasione per fare in modo che parta davvero la ricostruzione, che altrimenti rimarrà solo elemento di polemica tra le forze politiche. Qui ci sono i sindaci che vogliono osare, il Parlamento osi insieme a loro". Così Maurizio Mangialardi, sindaco di Senigallia, presidente di Anci Marche e coordinatore nazionale dei presidenti delle Anci regionali, nel corso dell'audizione di Anci presso la commissione Ambiente della Camera che ha ascoltato una delegazione di sindaci del cratere, tra cui i primi cittadini di Amatrice Fontanella, Arquata del Tronto Petrucci, Norcia Alemanno e Teramo D'Alberto in merito Decreto Sisma. "Poniamo alcuni temi principali nel documento che consegniamo, che è il risultato e la cifra del ritardo di un percorso che va avanti da ormai tre anni" ha detto Mangialardi.