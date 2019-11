Sparatoria Questura, messa e fiaccolata ad Ancona

Tutti i sindacati della Polizia di Stato della provincia di Ancona hanno organizzato, a un mese dalla morte una messa a suffragio degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi all'interno della Questura di Trieste lo scorso 4 ottobre durante una sparatoria. La cerimonia si terrà alle 18 di oggi, 4 novembre presso la chiesa del SS. Sacramento di Largo Sacramento di Ancona. Al termine della messa, celebrata dall'arcivescovo Angelo Spina, seguirà una fiaccolata per le vie del centro in ricordo dei due caduti, "che hanno sacrificato la loro vita per proteggere i cittadini" ricorda una nota dei sindacati di polizia. Una fiaccolata, sempre organizzata dalle sigle sindacali di polizia, è in programma questa sera ad Ascoli Piceno.