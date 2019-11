Grotte Frasassi, 5.000 ingressi 1-3/11

(ANSA) - Boom di visitatori per le Grotte di Frasassi nel ponte di Ognissanti: cinquemila gli ingressi da venerdì 1 a domenica 3 novembre, oltre mille in più dell'anno scorso (+25%). Dal Museo di San Vittore, dove si erge l'Abbazia, al Museo di Genga "Arte, Storia, Territorio", passando per il Tempio del Valadier fino agli antichi borghi di Genga e Pierosara con i rispettivi castelli, il complesso di Frasassi è sempre più una destinazione che attrae visitatori.

"Da tempo non si fa che parlare di turismo esperienziale - spiega il Presidente del Consorzio Frasassi Geniale Mariani - e su questo possiamo affermare che la destinazione Frasassi ha molto da offrire al turista in cerca di emozioni. Stiamo assistendo a un trend crescente che interessa il nostro territorio, in particolare grazie alle Grotte di Frasassi, punta di diamante e volano turistico per buona parte dell'area interna delle Marche. Un successo raggiunto grazie al lavoro svolto collettivamente da tutte le figure e i professionisti coinvolti".