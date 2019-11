Agenti uccisi, fiaccolata ad Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 4 NOV - Rappresentanti delle istituzioni ma soprattutto tanti cittadini partecipano stasera alla fiaccolata che le organizzazioni sindacali di Polizia della provincia di Ascoli Piceno (Sap, Siap, Siulp, Silp Cgil e Fsp) hanno organizzato in ricordo degli Matteo Demenego e Pierluigi Rotta barbaramente uccisi lo scorso 4 ottobre durante una sparatoria all'interno della Questura di Trieste. La fiaccolata, con il patrocinio del Comune di Ascoli "Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana", è partita da piazza Arringo e si è diretta verso la Questura davanti al Monumento ai Caduti della Polizia di Stato per deporre una corona a suffragio dei due giovani poliziotti. Avevano annunciato la loro presenza il padre e il fratello dell'agente Demenego, ma all'ultimo momento hanno dovuto rinunciare dovendo partecipare a un evento religioso in suffragio a Velletri; hanno inviato un messaggio letto a inizio manifestazione: "Vogliamo ringraziarvi per tutte le fantastiche iniziative che state portando avanti".