Stop treni, viaggiatore,senza assistenza

(ANSA) - ANCONA, 2 NOV - "Siamo stati lasciati 193 minuti senza assistenza, senza acqua, generi di confronto o informazioni". E' la protesta di uno dei viaggiatori a bordo dell'Intercity 613, bloccato per oltre 3 ore la scorsa notte lungo la linea ferroviaria Adriatica. Il viaggiatore, autista di ambulanze in pensione, ha capito subito che era successo, "anche se il personale di bordo prima ha parlato di un problema tecnico, solo dopo di accertamenti dell'autorità giudiziaria".

Oltre 100 persone a bordo, tra cui "bambini e anziani" non hanno avuto né acqua né viveri, ad un certo punto l'impianto di aerazione della carrozza 7 si è bloccato e "una donna ha avuto un attacco di panico, abbiamo dovuto calmarla noi". Da Trenitalia spiegano che l'assistenza ai passeggeri dell'Ic è stata resa difficoltosa dal fatto che è stato l'unico treno rimasto sulla linea. Comunque è stato fatto "il possibile".