Calci a pugni a carabinieri, due arresti

(ANSA) - ANCONA, 2 NOV - Notte movimentata tra le strade del centro città di Ancona, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri ha arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento di un'autovettura di servizio due uomini di origine ecuadoregna, di 26 e 24 anni, entrambi con precedenti di polizia. I militari sono intervenuti intorno alle 2 in piazza Roma dove era stata segnalata una lite. Hanno visto i due uomini che cercavano di fuggire versi piazza Stamira e via Leopardi, li hanno fermati ma alla richiesta dei documenti i due hanno opposto resistenza, con calci e pugni ai carabinieri.

Uno ha anche danneggiato con un calcio la portiera posteriore dell'autovettura di servizio. Prevista per oggi la convalida.