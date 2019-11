Morta 'Mariannetta', decana sisma Ussita

(ANSA) - USSITA (MACERATA), 1 NOV - "Ha sempre vissuto a Vallestretta, solo il terremoto è riuscito a farla andare via".

Così Maria Teresa Nori, di Federcontribuenti Marche, ricorda Marianna Silvestri, detta 'Mariannetta'', morta oggi a 94 anni, una delle decane dei terremotati, madre di Tonino Totarone, responsabile degli impianti di Frontignano di Ussita.

"Mariannetta è sempre stato un 'mito' per noi ragazzine, la sua forza, il suo sorriso, il suo attaccamento a questa valle sono stati un insegnamento per tutti, residenti e villeggianti. Una donna che è stata capace, anche - racconta Maria Teresa Nori - quando si è dovuta trasferire sulla costa, di trasmettere gioia in un periodo buio come il sisma che ha colpito la nostra terra".