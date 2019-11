Divise storiche carabinieri in vetrina

In occasione della prossima ricorrenza della Giornata delle Forze Armate, fino al 4 novembre in una vetrina della galleria d'arte 'Gioacchini' di corso Garibaldi di Ancona saranno esposte uniformi storiche ed oggetti vari dell'Arma dei Carabinieri. L'iniziativa, per la prima volta nella provincia, riferisce una nota, "vuole rendere omaggio ad una Istituzione profondamente amata dagli italiani, fondata nel 1814 e oggi più attuale che mai. Con le oltre 4.500 Stazioni diffuse sul territorio nazionale e con i reparti di specialità (Tutela Patrimonio Culturale, Ambientale, Agroalimentare, Lavoro e Salute e Forestale) contribuisce a garantire la quotidiana sicurezza di milioni di cittadini".

Impegno istituzionale che si estende anche all'estero con numerose missioni che hanno fatto dell'Arma un punto di riferimento internazionale per il peacekeeping, tramite la sua Unità specializzata multinazionale (Multinational Specialized Unit o MSU), con funzioni di assistenza umanitaria, polizia civile e militare.