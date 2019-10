Frontale auto-autocarro Senigallia,morto

Incidente mortale nel pomeriggio, verso le 14.30, sulla strada della Bruciata a Senigallia. Per cause in fase di ricostruzione, una vettura Renault si è scontrata frontalmente con un autocarro e l'autista dell'auto, un uomo sulla settantina, è morto sul colpo, rimanendo incastrato tra le lamiere del mezzo praticamente distrutto. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza lo scenario dell'incidente. Dopo lo scontro il mezzo pesante è finito nella scarpata laterale. La strada della Bruciata è chiusa al traffico.