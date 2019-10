Da giugno rotta Volotea Ancona-Olbia

(ANSA) - ANCONA, 31 OTT - Nuovo collegamento con Olbia dall'aeroporto "Sanzio" di Ancona-Falconara. Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa, ha annunciato l'avvio della nuova rotta. Con l'aggiunta del nuovo collegamento, salgono a quattro quelli operati dalla compagnia ad Ancona da cui è possibile decollare anche verso Palermo, Catania e Cagliari. Il collegamento per Olbia sarà disponibile da giugno 2020, e decollerà ogni venerdì e domenica, per un totale di 7.300 posti in vendita. L'annuncio della nuova rotta, fa sapere Volotea, è in linea con gli ottimi risultati registrati dalla compagnia ad Ancona: "da gennaio a settembre 2019, sono stati oltre 90.400 i passeggeri trasportati dal vettore a livello locale, il 34% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il vettore ha totalizzato ad Ancona un load factor del 95%. Per il 2020 la compagnia scende in pista nelle Marche con un'offerta totale di 127.000 posti in vendita.