7 kg marijuana e 500 gr coca, arresti Cc

Maxi sequestro di droga eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Osimo (Ancona): 7 kg di marijuana e 500 grammi di cocaina. Arrestate tre persone, un italiano 64enne e due albanesi di 45 e 30 anni, ora trasferite nel carcere anconetano di Montacuto, che dovranno rispondere dell'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Due degli arrestati sono stati notati mentre in una via di Recanati (Macerata) si passavano un involucro di medie dimensioni, allontanandosi ognuno con il proprio veicolo, una Seat Ibiza e un motociclo diretto a Civitanova Marche. Sono scattati il controllo sulla persona in auto e la perquisizione domiciliare: la cocaina suddivisa in sette involucri era nello spazio ricavato nello zoccolo del mobile in legno sottolavabo in bagno. I 7 kg di marijuana, suddivisi in cinque involucri, erano nascosti in una valigia posta nella mansarda dello stabile, occultata sotto un mucchio di effetti personali. Rinvenuti tre bilancini di precisione nascosti nel mobile del bagno.