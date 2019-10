Prof. Silvestri a 514/o Ateneo Urbino

Inaugurato il 514/o anno accademico dell'Università di Urbino "Carlo Bo", con una Lectio Magistralis su "Impatto sociale della scienza: cosa abbiamo imparato dalla tragedia dell'Aids?" tenuta dal prof. Guido Silvestri, senigalliese d'adozione, docente di Patologia generale all'Emory University di Atlanta (Georgia, Usa), considerato uno dei massimi esperti sull'infezione Hiv. Promotore assieme a Massimo Burioni di un "Patto trasversale per la scienza", Silvestri cerca di combattere le fake news basandosi su decenni di ricerca scientifica. Per far capire il valore della ricerca scientifica, ha ricordato come dal 1981 al 1996 i casi di mortalità per Aids erano tantissimi, mentre oggi si sono ridotti a pochi grazie al trattamento farmacologico; inoltre, i malati di Hiv hanno una aspettativa di vita molto più lunga, anche se ancora non è stato scoperto un vaccino o una terapia che possa eliminare completamente il virus. La cerimonia per l'avvio dell'anno accademico è stata aperta dal rettore Vilberto Stocchi.