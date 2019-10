Marche, costituito Gruppo Italia Viva

Si è costituito in Consiglio regionale delle Marche, primo a livello nazionale, il Gruppo di "Italia Viva", partito fondato dall'ex segretario Pd Matteo Renzi: avrà come capogruppo Fabio Urbinati (che finora ricoprire lo stesso ruolo nel Gruppo Pd) e come altro componente Federico Talè, ormai ex Gruppo Dem e consigliere delegato alla Sanità. Al posto di Urbinati ora è subentrato Francesco Micucci come capogruppo del Pd in Consiglio regionale.

"Sono uscito dal gruppo del Pd, ho fatto questa scelta ponderata e sofferta per entrare a far parte di Italia Viva - ha spiegato Talè -, questa mattina si è costituito il Gruppo.

Ringrazio per la collaborazione i colleghi del Gruppo Pd e auspico che continui fino al termine della legislatura, perché i valori - ha concluso - rimangono quelli del centrosinistra, nell'interesse dei marchigiani".