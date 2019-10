Incendio sedia in bagno scuola, evacuata

(ANSA) - ANCONA, 29 OTT - A fuoco una sedia da ufficio, sul sedile della quale erano stati messi dei fazzolettini di carta, in un bagno al pianterreno dell'Istituto d'istruzione superiore "Podesti-Calzecchi Onesti" di Ancona. L'allarme è scattato verso le 14: le fiamme, verosimilmente di origine dolosa, hanno provocato molto fumo, facendo scattare la sirena dell'impianto antincendio con conseguente evacuazione dell'edificio scolastico a Passo Varano dove si trovavano gli studenti per il rientro.

Il fuoco è stato subito spento dalla vice preside con un estintore e poi la sedia è stata portata fuori della scuola per evitare ulteriore fumo nella palazzina. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona che svolge le indagini per individuare il o i responsabili per l'ipotesi di danneggiamento aggravato. La sedia incendiata è stata sequestrata.