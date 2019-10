Fascismo: Acquaroli,menu cena per marcia Roma? Fdi estranea

(ANSA) - ANCONA, 29 OTT - "La realizzazione del menù presente alla cena di ieri sera ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, è un'iniziativa che non ha nulla a che fare con Fratelli d'Italia e che è stata presa senza averla condivisa con il partito. Noi non ne eravamo a conoscenza e ne prendiamo le distanze". Lo dichiara il deputato marchigiano di FdI, Francesco Acquaroli in riferimento alla cena accompagnata da un menu, con riportato anche un logo di Fdi, su cui campeggiava la data "28 ottobre 1922, giorno memorabile e indelebile" e la citazione di una frase di Benito Mussolini.(ANSA).