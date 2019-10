Scontro Tornado,inizia processo a Ascoli

Ha preso il via al tribunale di Ascoli Piceno il processo per l'incidente aereo del 19 agosto 2014 nel quale persero la vita quattro piloti dell'Aeronautica militare, i capitani Mariangela Valentini, Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri e Paolo Piero Franzese. Imputati sono Bruno Di Tora, 47enne originario di Caserta all'epoca comandante del 154/o Gruppo, al quale era affidata la responsabilità della pianificazione dell'esercitazione, e Fabio Saccottelli, 43 anni di Verbania, indagato quale capo cellula della pianificazione area target della stessa esercitazione. I due militari dell'Aereonautica militare italiana erano in servizio presso la base di Ghedi dalla quale i due Tornado si levarono in volo per l'esercitazione; sono accusati di omicidio colposo e disastro aviatorio colposo. Agli imputati il procuratore Umberto Monti contesta negligenze in pianificazione della missione e assistenza agli equipaggi di Freccia 11 e Freccia 21 che si scontrarono sopra Venarotta (Ascoli Piceno).