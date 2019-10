Salvato in Grotte Frasassi dopo 24 ore

E' in salvo, dopo circa 24 ore di articolate operazioni di soccorso, lo speleologo 65enne, residente in Ancona, infortunatosi ieri intorno alle 12 mentre, insieme a tre compagni, si trovava all'interno della "Sala Villa" della grotta Fiume/Vento a Frasassi di Genga. L'uomo era stato raggiunto intorno alle 23 di ieri da una squadra medicalizzata dell'11/a zona della delegazione delle Marche del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Il protrarsi delle operazioni è stato reso necessario al trasporto in barella per movimentare in sicurezza il ferito. Il 65enne era in esplorazione con tre amici - gli ultimi due speleologi sono stati portati fuori dalla grotta prima della mezzanotte - quando è scivolato in un cunicolo per 20 mt procurandosi una frattura esposta di tallone e calcagno. Sul posto hanno operato 30 operatori certificati di squadre speleo, provenienti da Marche, Umbria, Abruzzo ed Emilia Romagna. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza del 118 agli Ospedali Riuniti di Ancona.

L'infortunio non riguarda in alcun modo il percorso turistico e speleologico delle Grotte di Frasassi; è avvenuto in una delle tante cavità che si estendono sotto le rive del fiume Sentino, denominate infatti Grotte del fiume, accessibili da parte di speleologi opportunamente attrezzati.