Legambiente-Sole 24ore,Pesaro 6/a Italia

Pesaro scala 18 posizioni rispetto al 2018 e balza al sesto posto nella classifica nazionale dell'ecosistema urbano di Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24ore. Nella graduatoria ecologica perdono terreno invece gli altri capoluoghi marchigiani: Macerata scende al 15/o posto (-8 posizioni) e Ancona al 42/o (-10); Ascoli Piceno perde 17 posti e passa nella parte bassa della classifica in 58/a posizione. Le aree di misurazione riguardano consumo e dispersione dell'acqua, qualità dell'aria, mobilità, rifiuti e ambiente urbano. Pesaro (70,63% punteggio) si piazza dietro a Trento, Mantova, Bolzano, Pordenone e Parma; entra nella top ten per "solare termico e fotovoltaico" (2/a), "alberi" (5/a) e "piste ciclabili" (9/a): 19 ettari boschi in quartieri con mitigazione di Autostrade, mobilità sostenibile, efficientamento energetico e trasformazione del costruito, sono le direttrici del Comune. "E' la strada giusta, andremo avanti", commentano il sindaco Matteo Ricci e l'assessore Heidi Morotti Heidi Morotti.