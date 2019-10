Conte a Cna, siete polmone nostro sistema produttivo

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - "Rappresentate un popolo, un mondo di italiani laboriosi che con sacrificio e impegno che producono qualità e rendono sempre più grande l'Italia nel mondo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte iniziando il suo intervento ad Ancona all'Assemblea nazionale della Cna.

Dalla sua "posizione privilegiata di partecipazione a consessi internazionali" e confronti con leader di altri Paesi, Conte ha detto di sentirsi "ogni volta onorato di rappresentare un'Italia ammirata, rispettata per la qualità dei prodotti vostri e delle eccellenze e delle manifatture artigiane. Grazie con il cuore".

"Voi siete anche un popolo che non fa rumore, raramente agli onori cronaca dei dibattiti pubblici - ha detto ancora applaudito dalla platea -. Siete laboriosi cultori saper fare, sapienti custodi tradizione arti e mestieri. Siete il popolo delle piccole e medie imprese. Siete il motore propulsivo, il polmone del nostro tessuto produttivo; e questo vostro operare silenzioso, ricco di storia, cultura e tradizione, è quello che ci rende forti nel mondo. Le nostre eccellenze made in Italy sono veramente apprezzate nel mondo".