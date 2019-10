Motogp, seconde libere a Vinales

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il pilota della Yamaha Maverick Vinales ha dominato le prime e le seconde prove libere in vista del gran premio di Australia di motogp in programma domenica sul circuito di Phillip Island. Lo spagnolo ha fatto il miglior tempo sul giro di pista in 1:28.824, precedendo Andrea Dovizioso su Ducati e il britannico Cal Crutchlow su una Honda. Quarto miglior tempo per l'altro italiano Danilo Petrucci, davanti all'australiano Jack Miller e al campione del mondo Marc Marquez. Settima posizione per Valentino Rossi, a poco più di mezzo secondo dal compagno di scuderia. Non è andata benissimo invece al francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), vittima di una caduta senza conseguenze alla fine della prima sessione di libere. Il pilota per precauzione ha comunque deciso di saltare la seconda sessione e tornerà in pista domani. Quanto agli altri italiani, invece, Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) è stato nono, Andrea Iannone (Aprilia) 13mo.