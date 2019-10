Al via #proteggi,campagna antinfluenzale

(ANSA) - ANCONA, 25 OTT - Parte la campagna di informazione sull'influenza di region e Marche e Asur i cui contenuti sono riassunti in un unico termine: "#proteggi": la vaccinazione antinfluenzale è un'opportunità di prevenzione attraverso cui si protegge se stessi ma anche i propri cari e coloro che ci circondano. In corso la capillare distribuzione dei vaccini antinfluenzali: 300 mila dosi di vaccino in tutto il territorio regionale (oltre 30 mila in più rispetto alla scorsa stagione) a a partire dall'8 novembre e fino al 31 dicembre saranno gratuitamente disponibili in tutta la regione, presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e i servizi vaccinali dell'Asur. Lo scorso inverno sono state oltre 245 mila le persone colpite da influenza o da una forma simil-influenzale nelle Marche. La fascia di età maggiormente colpita è stata quella infantile (0-4 anni). Oltre 50 i casi complicati che hanno richiesto ospedalizzazione. nella maggior parte si è trattato di anziani.