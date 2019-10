Volley Del Monte Supercoppa 1-2 novembre

'Cast' di squadre stellari per la 24/a edizione della Del Monte Supecoppa di volley in programma all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche l'1 e il 2 novembre prossimi, che prevede assieme alla Cucine Lube Civitanova, campione d'Italia e d'Europa, la campione del mondo Itas Trentino, la campione in carica di Supercoppa Leo Shoes Modena e la Sir Safety Conad Perugia, titolare della Del Monte Coppa Italia. L'hanno annunciato oggi ad Ancona l'amministratore delegato della Lega Pallavolo serie A Massimo Righi, assieme al vice presidente della Cucine Lube Albino Massacesi, e al governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli. "E' una splendida occasione di attrazione anche turistica per il nostro territorio- ha detto Ceriscioli -, che ha saputo mettere lo sport e i suoi valori al centro del suo operare politico con progetti a 360 gradi che riguardano non solo l'agonismo, ma anche la diffusione della pratica sportiva tra i bambini, gli anziani e i reclusi".